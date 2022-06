30 aastat tagasi võeti rahvahääletusel vastu põhiseadus

„Olukorras, kus ka seadustest pole leida seda õiget ja sobivat pidepunkti, on abiks terve mõistus, soe süda ja – õiguslikust vaatest – põhiseadus. Mulle tundub, et viimastel aastatel oleme seetõttu varasemast palju enam rääkinud põhiseadusest. Kriisides ongi meil tulnud otsida pidepunkte,“ ütles justiitsminister Maris Lauri põhiseaduse 30 sünnipäeva eel.

„Arutelu põhiseaduse üle tähendab, et me hoolime temast ja tahame, et põhiseadusest sätestatut võetaks tõsiselt. Põhiseadus peab olema PÕHIseadus, mitte lihtsalt üks paber, mille kõrval on mingid muud kokkulepped ja reeglid ning neile tuginev tegelik elu,“ lisas ta.