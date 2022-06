Teaduste akadeemia kuulutab välja kolme akadeemiku valimised

„Teaduste akadeemia ülesanne on kahetine,“ märkis teaduste akadeemia president Tarmo Soomere. „Nagu on selle sõnastanud Prantsusmaa teaduste akadeemia: ühest küljest teaduse arendamine ja esindamine ning teisest küljest riigi nõustamine teaduses ja kõigis sellega seonduvates aspektides. Akadeemia on neis aspektides vaid nii tugev, kui heatasemelised ja panustada soovivad on selle liikmed. Nende missioon on märksa laiem kui lihtsalt tippteadlase või professori roll. Möödunud aastal meie seast lahkunud akadeemik Anto Raukas sõnastas selle pigem väljakutsena: akadeemik on üldkultuuriline nähtus.“