Praxise uuring: noorte väheste liikumisharjumuste taga on nii huvipuudus, suur koolikoormus kui ka krõbe hind

Praxise uuringust selgus, et noorte liikumissoovi märgatava vähenemise põhjused on mitmekesised ja omavahel seotud. Eristada saab sotsiaalseid (huvi, motivatsiooni või materiaalsete võimaluste puudumine, kehv suhtumine sporti); ajalisi (suur koolikoormus või muude huvide eelistamine, trenniaegade sobimatus), emotsionaalsed (läbipõlemine, huvi kadumine, ebamugavus), majanduslikke (trennitasude kasv, ebavõrdsed toetused) aga ka füüsilisi (vigastused, sportlike tulemuste kesisus, kasvust tulenevad muutused).

Noorte liikumisharjumused on langustrendis ülemaailmselt. Kriitiline on olukord just vanusegrupis 11-17, just selles vanuses loobuvad noored sageli treeningutest. Ka registriandmetest on näha, et pärast 13. eluaastat väheneb noorte osalus sporditreeningutes oluliselt. Samas trennidesse jätkajate treeningkoormused suurenevad märgatavalt.