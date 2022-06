Paide uus kaubamaja müüs nädalaga letid tühjaks

Kaubamaja juhataja Raili Korner jäi kaupluse esimese nädalaga väga rahule. "Kaupluses on käinud palju inimesi ja kõigile on meie pood väga meeldinud. Paljud ütlevad, et meie kauplus on hoopis teistsugune, võrreldes ülejäänud Eesti poodidega. Esimese nädalaga tehti poes 2400 ostu, mis on väga tubli tulemus ja räägib enda eest."