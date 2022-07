Kardad metsas ära eksida? Kümme nippi kodutee leidmiseks

Metsas saab orienteeruda ka ilmakaarte järgi, sestap tee enne metsa minemist omale selgeks, millises ilmakaares sinu matka lõpp-punkt asub. Meeldetuletuseks: päike tõuseb igal hommikul idast, särab keskpäeval lõunakaarest ning loojub õhtul läände. Abi on ka sipelgapesadest, mis on orienteeritud lõunakaare järgi ehk pesa põhjakülg on kaitstud puude ja põõsastega ning lõunakülg avatud soojale lõunapäikesele.

Eesti on üks parimaid kohti, kus ära eksida, sest meie metsad on suures osas majandatud, see tähendab, et kõikjalt leiab inimtekkelisi objekte nagu vanasid kraave, metsateid või sihte, mis aitavad kindlat suunda hoida. Samuti on abi loomaradadest, mis kulgevad üldiselt mööda kõige kergemini läbitavat maastikku ning viivad tihti veekogude juurde.