Linnameeskond kohtub Legioniga

Vooru lõpetab Legioni ja Paide vaheline mõõduvõtt. Hooaja esimeses omavahelises kohtumises ei jätnud Paide Legionile võimalust, kui koduväljakul võeti tallinlaste üle kindel 5:0 võit. Ajalooliselt on Legionil olnud Paidega keerulised vastasseisud, kui vaid korra on Legion suutnud Paide vastu punkti välja võidelda. Eesolevas mängus loodab Legion kindlasti Pavel Dõmovi peale, kes on käesoleval hooajal löönud kuus väravat ja andnud neli väravasöötu. Grammi võrra paremate numbritega on hiilanud Paide ääreründaja Deabeas, kes on löönud kaheksa väravat ja andnud kolm söötu.