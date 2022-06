Orienteerumise MMil sai Eesti sprinditeates 15. koha

Hannula-Katrin Pandis: „MM debüüt sai tehtud. Enne starti oli tunne rahulik ning rajal tegin teevalikud iseseisvalt. Väga kahju, et raja esimeses pooles ei näinud maastikul üht läbikäiku, mille tõttu tegin väga suure lisaringi. Hea meel on selle üle, et kui viimase punkti võtsin Itaaliaga ankrunaisega koos, siis finišis olin enne teda.“

MM

Tänavused orienteerumise MM-võistlused toimuvad 30. juulini Taanis, keskusega Koldingi linnakeses. Esmakordselt koosneb võistluste programm ainult kolmest sprindialast – sprinditeade, knock-out sprint ja individuaalne sprint.

Pikemad metsadistantsid on kavas augustis Eestis toimuvatel EM-võistlustel. Järgmisel aastal on MMi ja EMi programmid vastupidised. Sellise skeemi järgi oli rahvusvahelisel Orienteerumisföderatsioonil plaanis hakata tiitlivõistlusi korraldama juba 2020. aastal, kuid koroonapandeemia tõttu on selle plaani rakendamine kaks aastat viibinud.

Eestit esindavad MMil naistest Evely Kaasiku ja Hannula-Katrin Pandis ning meestest Kenny Kivikas, Sergei Rjabõškin ja Ats Sõnajalg.

Eesti koondise treener Olli-Markus Taivainen: „Korraldajad on esimese sprindi-MMi õnnestumise nimel ära teinud väga suure töö – treeninguteks pakutud rajad on olnud väga tehnilised ja kvaliteetsed. Sarnast taset eeldame muidugi ka MMilt – tehniliselt väga nõudlikud ja keeruliste teevalikutega rajad paljude suurte hoonete vahel, mis moodustavad midagi labürindi-taolist ning samas hekkide ja aedade jms väikeste detailidega õuealad - tormiline orienteerumine täiskiirusel stardist finišini. Meie võistkonna liikmed on kõik terved ja valmis tegema oma parimaid sooritusi. Loodan, et meie võistlejad kvalifitseeruvad individuaalses sprindis finaali, knock-out sprindis eeljooksudest vähemalt veerandfinaalidesse ning sprinditeates oleme võimelised võitlema koha eest esikümnes.“

Esimeseks võistlusalaks oli pühapäeva õhtul joostatud sprinditeade, kus Eesti võistkond startis koosseisus Evely Kaasiku, Kenny Kivikas, Sergei Rjabõškin, Hannula-Katrin Pandis.

Eesti seine parim MMi sprinditeates on 2016. aastal saavutatud 9. koht. Tookord olid võistkonnas praegusest koosseisust Kenny Kivikas ja Evely Kaasiku.