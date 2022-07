Maastikuratturid võtavad pühapäeval ette ränkraske Valgehobusemäe raja

Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse juhataja Kalju Kertsmik ütles, et see on neil kuues aasta keskuses seda võistlust võõrustada. „Koroonaajal tõmbas osavõtjate arv pisut tagasi, aga tavapäraselt on sel võistlusel osalenud nii sadakond ratturit,” avaldas ta. „Tegemist on ju ikkagi väga raske rajaga ehk võistlus on mõeldud ikkagi edasijõudnutele.”