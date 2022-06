Alates 1. juulist saab veebilehel kalaluba.ee taotleda vähipüügiluba

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhi Aimar Rakko sõnul on põhjust kalastuskaardi hankimisega kiirustada neil, kes soovivad vähki püüda Saaremaal või Pangodi järves Tartumaal. „Saaremaa veekogudes ja Pangodi järves Tartumaal on vähipüügilubade soovijate hulk tavaliselt suurem kui piirarv lubasid anda võimaldab ja nendesse veekogudesse ette nähtud kalastuskaardid saavad väga kiiresti otsa. Mujal Eestis pole tung lubadele nii suur ning tõenäoliselt jagub soovijatele kalastuskaarte veel augustiski,“ ütles Rakko.

Lõviosa kalastuskaartidest jaotataksegi kalaluba.ee kaudu, paberil taotluse esitajatele Keskkonnaameti kontorites on võimalik jagada vaid üksikud kalastuskaardid igas maakonnas. Kalastuskaartide piirarv eri veekogudes on paika pandud keskkonnaministri määruse „ Ajutised püügikitsendused, püügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2022. aastal “ 8. peatükis.

15 eurot maksev kalastuskaart annab õiguse asetada 24 tunniks püügile kokku kuni viis vähinatta või -mõrda. Kalastuskaart on seotud isikukoodiga ning üks püüdja saab samale veekogule vähipüügiloa kuni kolmeks ööpäevaks, Saaremaal ja Pangodi järvel kuni üheks ööpäevaks. Kalastuskaarti ei saa osta need, kellel on mõne varasema kalastuskaardi kohta kohustuslik püügiaruanne esitamata.