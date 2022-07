Eestis tuvastati esimene ahvirõugete juhtum

Patsient sai nakkuse välisriigis viibides. Terviseametile teadaolevalt puuduvad tal lähikontaktid Eestis. Patsiendil esinevad ahvirõugetele iseloomulikud sümptomid. Nakatunu on keskealine meesterahvas. Tegemist on seni ainsa ahvirõugete juhtumiga Eestis.

Terviseameti nakkushaiguste osakonna nõunik Irina Dontšenko sõnul on valmisolek ahvirõugete juhtude tuvastamiseks ja laboratoorseks kinnitamiseks Eestis tagatud Terviseameti nakkushaiguste laboris. „Terviseamet juhindub Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa keskuse ja Maailma Terviseorganisatsiooni juhistest ning soovitustest,“ selgitas ta ja lisas, et tervishoiuteenuse osutajatele on Terviseameti poolt koostatud ja edastatud ahvirõugete kahtlusega patsientide käsitlemise juhis.