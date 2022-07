Tallinnas tuvastati esimesed sinivetikad

Mereinstituudi teaduri hinnangul sõltub sinivetikaõitsengu prognoos veetemperatuurist, tuule suunast ja senisest kestvusest. Sinivetikakogumid olid Eesti põhjarannikul visuaalselt vaadeldavad juba nädal aega tagasi, põhja- ja läänekaare tuultega võivad need püsida veel kaks kuni kolm nädalat. Kui tuul pöördub itta või kagusse, võib see kaasa tuua külma süvavee kerke, soojem pindmine veemass transporditakse siis koos planktoniga kaugemale avamerele.

Sinivetikate hooajal tuleb suplejatel ohutu supluskogemuse kindlustamiseks enne vette minekut vee puhtuses veenduda. Kui vesi on muutunud silmaga nähtavate helveste tõttu kollakas-roheliseks, kalda äär on kaetud tiheda rohelise massiga, millel on kopituse lõhn, siis võib tegu olla sinivetikatega. Kui vee värvi muutvad helbed on nii väikesed, et vette pistetud oksal püsima ei jää, on sinivetika tõenäosus veel suurem.