Naine käis 23 päeva poes toiduvargil ja lõpuks katkes kaupleja kannatus

Tehti kindlaks, et varem karistamata naine varastas ajavahemikul 06.01.2022 kuni tema tabamiseni 22.02.2022 kauplusest tooteid kokku 23 korral, kogusummas 777,37 eurot.

VARGUSED

- pani toime KarS § 218 lg 1 järgi väheväärtuslike asjade varguse, kui 03.01.2022.a ajavahemikul kella 19.50-20.01 viibides x x x kaupluses, võttis 380g Muah koorejogurti aedmaasika hinnaga 1,45 eurot, 380g Gefilus jogurti virsiku-papaia hinnaga 1,35 eurot, 340g paneeritud kanafileešnitsli hinnaga 2,69 eurot, 500g kartulipudru võiga hinnaga 2,29 eurot, Mesikäpp kakaomaitselise täidisega küpsised hinnaga 1,95 eurot, 250g kirsstomatid x hinnaga 1,49 eurot, kaks sangadega rullkotti, hinnaga 0,05 eurot, kokku 0,10 eurot, 500g viinamarja hele Sultana hinnaga 2,89 eurot, 500g Valio juustu Atleet Kuldne viilutatud hinnaga 4,60 eurot ja Luunja kurki hinnaga 1,18 eurot, so kaupa kogumaksumusega 19,99 eurot ning lahkus kauplusest kauba eest tasumata;

- samuti 05.01.2022.a ajavahemikul kell 19.45-20.06 viibides x x x kaupluses, võttis kaks klassikalise vanilli kohukese multipakki 7x43g hinnaga 2,49 eurot, kokku 4,98 eurot, 380ml 10% Tere kohvikoore hinnaga 0,79 eurot, 270g Nõo vorsti Krakov hinnaga 1,89 eurot, 170g suitsusingi Õhemast Õhem hinnaga 1,89 eurot, 200g viilutatud Eesti romsteegi rohumaaveis hinnaga 4,79 eurot, Tallegg jahutatud kana kintsuliha hinnaga 3,57 eurot, 400g mustikad ämbris Rimi hinnaga 5,99 eurot, 4tk avokaado pakitud hinnaga 3,79 eurot, sangadega rullkoti hinnaga 0,05 eurot, 2 granaatõuna kokku hinnaga 4,98 eurot, naiste kindad Mywear hinnaga 2,79 eurot, 400g vaarikamoosi Küllus hinnaga 3,49 eurot, 3 Aura mahla Smuuti aprikoos-banaan-porgand hinnaga 1,05 eurot, kokku 3,15 eurot, so kaupa kogumaksumusega 42,15 eurot ning lahkus kauplusest kauba eest tasumata.

- 06.01.2022.a ajavahemikul kell 19.43-20.01 viibides x x x kaupluses, võttis Tere kohukese multipaki 5x43g jõhvikamoosiga hinnaga 1,79 eurot, 380g Alma 5% Kodujuustu hinnaga 1,75 eurot, 100g õrnsoola Atlandi lõhefilee viilud hinnaga 2,99 eurot, kanapitsa hinnaga 5,84 eurot, 700g Tosca rosina-pähkli koogi hinnaga 7,99 eurot, 500g pilaffi hinnaga 2,49 eurot, 500g kartulisingisalati hinnaga 2,89 eurot, 120g juustu Camembert x hinnaga 1,55 eurot, 0,2 l Brandy Bartender´s Club 38% vol hinnaga 4,49 eurot, so kaupa kogumaksumusega 31,78 eurot ning lahkus kauplusest kauba eest tasumata;

- 08.01.2022.a ajavahemikul kell 18.55-19.05 viibides x x x kaupluses, võttis kaks 350g viilutatud juustu Hiirte hinnaga 4,19 eurot, kokku 8,38 eurot, 500g kartulipudru võiga hinnaga 2,29 eurot, 500g kanafilee jogurti-karulaugu marinaadis hinnaga 4,69 eurot, 300g kanasülti Fitlap Nõo hinnaga 2,39 eurot, 200g küpsetatud maksapasteedi rõõsa koorega hinnaga 1,49 eurot, 340g paneeritud kanašnitsli hinnaga 2,69 eurot, 200g miniviinerit Ehe hinnaga 1,75 eurot, 2 Tere kohukese multipakki 5x43g jõhvikamoosiga hinnaga 1,79 eurot, kokku 3,58 eurot, 380g Muah koorejogurti creme brülee hinnaga 1,45 eurot, 500g jahvatatud kohvi Paulig hinnaga 6,79 eurot, so kaupa kogumaksumusega 35,50 eurot ning lahkus kauplusest kauba eest tasumata;

- 10.01.2022.a ajavahemikul kell 19.43-19.58 viibides x x x kaupluses, võttis 500g Tere hapukoore 20% hinnaga 1,19 eurot, 300g M&M kanalihasüldi hinnaga 2,09 eurot, 100ml käte-ja küüntekreemi Kamill hinnaga 2,56 eurot, kaks 50ml ökoloogilise kätekreemi ICA hinnaga 2,99 eurot, kokku 5,98 eurot, 0,33 l Aura mahla Smuuti aprikoosi-banaani-porgandi hinnaga 1,95 eurot, 0,33 l Aura mahla Smuuti mango-apelsin hinnaga 1,05 eurot, 0,33 l Aura supersmuuti astelpalju-porgand-mango hinnaga 1,39 eurot, kaks 1 l granaatõunamahla hinnaga 2,85 eurot, kokku 5,70 eurot, 1 kg kirsitäidis küpsetuskindel Rõngu mahl hinnaga 5,69 eurot, so kaupa kogumaksumusega 26,70 eurot ning lahkus kauplusest kauba eest tasumata;

- 11.01.2022.a ajavahemikul kell 19.32-19.54 viibides x x x kaupluses, võttis 0,75 l veini Gran Castillo hinnaga 8,59 eurot, 300g kanasüldi M&M hinnaga 2,09 eurot, 340g paneeritud kanafileešnitsli hinnaga 2,69 eurot, 240g heeringafilee rasvane hinnaga 1,89 eurot, 1 l äädikhapet 30% hinnaga 1,79 eurot, 100ml Kamill käte- ja küüntekreemi hinnaga 2,56 eurot, kaks 100ml Oreon B5 kätekreemi hinnaga 1,09 eurot, kokku 2,18 eurot, kaks 100ml Ecodenta söega hambapastat hinnaga 3,79 eurot, kokku 7,58 eurot, 3 tk majapidamislapid Vileda hinnaga 2,99 eurot, 0,33 l Aura mahla Smuuti aprikoos-banaan-porgand hinnaga 1,05 eurot, 0,33 l Aura mahla Smuuti mango-apelsin hinnaga 1,05 eurot, 1 l päevalilleõli x hinnaga 1,55 eurot, so kaupa kogumaksumusega 36,01 eurot ning lahkus kauplusest kauba eest tasumata;

-12.01.2022.a ajavahemikul kell 19.40-19.52 viibides x x x kaupluses, võttis 530 g Põltsamaa Sügisesalati hinnaga 2,65 eurot, 1 l äädikhapet 30% hinnaga 1,79 eurot, 7x43g kohuke klassikaline vanilli hinnaga 2,49 eurot, Tere multipakk 5x43g kohuke jõhvikamoosiga 1,79 eurot, 380g Alma kodujuust 5 % hinnaga 1,75 eurot, 1 kg kohvioad Lavazza Crema hinnaga 19,39 eurot, 0,75 l veini Casa Charlize Cuvee hinnaga 11,99 eurot, 0,33 l Aura mahla Smuuti aprikoos-banaan-porgand hinnaga 1,05 eurot, so kaupa kogumaksumusega 42,90 eurot ning lahkus kauplusest kauba eest tasumata;

-13.01.2022.a ajavahemikul kell 20.01-20.17 viibides x x x kaupluses, võttis pesukapslid Ariel color 26 tk hinnaga 12,65 eurot, 250g Või Eesti Epiim 82 % hinnaga 2,85 eurot, 380g Alma kohupiimakreemi kreeka-šokolaad-kookos hinnaga 1,65 eurot, 250 g kapsa-kurgisalat hinnaga 1,49 eurot, 350g ahjukartulit hinnaga 1,45 eurot, 500g Rimi juust Mozzarella (4x125g) hinnaga 3,09 eurot, 500g viinamarja hele Sultana hinnaga 2,89 eurot, Luunja kurki hinnaga 1,72 eurot, so kaupa kogumaksumusega 27,79 eurot ning lahkus kauplusest kauba eest tasumata;

-15.01.2022.a ajavahemikul kell 19.51-20.09 viibides x x x kaupluses, võttis vabapidamisel kanade munad M10 hinnaga 2,19 eurot, kohukeste klassikaline vanilli multipaki 7x43g hinnaga 2,49 eurot, Tere kohuke multipaki 5x43g jõhvikamoosiga hinnaga 1,79 eurot, 380g Farmi jogurt metsamarjarukkikama hinnaga 1,29 eurot, 380g kodujuust Alma 5% hinnaga 1,75 eurot, 130g suitsurulaadi hinnaga 1,69 eurot, kaks 250g marineeritud angersäga Wool hinnaga 5,99 eurot, kokku 11,98 eurot, 240g heeringafilee traditsiooniline Viči hinnaga 1,85 eurot, 600g suitsutatud poolkoib Tallegg hinnaga 3,49 eurot, 400g aasiapärased nuudlid hinnaga 1,99 eurot, 500g kartulipuder võiga hinnaga 2,29 eurot, LED lamp Bellalux cla40 5,5w/827 e27 hinnaga 1,99 eurot, vatipulgad Almeda 200 tk hinnaga 0,99 eurot, so kaupa kogumaksumusega 35,78 eurot ning lahkus kauplusest kauba eest tasumata;

-18.01.2022.a ajavahemikul kell 19.51-20.13 viibides x x x kaupluses, võttis vabapidamisel kanade munad M10 hinnaga 2,19 eurot, 200g Atlandi heeringafilee õlita hinnaga 1,99 eurot, kaks 300g krabimaitselised pulgad x hinnaga 1,79 eurot, kokku 3,58 eurot, 500g kartulipuder võiga hinnaga 2,29 eurot, kaks 140g juustupulgad Pik-Nik hinnaga 1,99 eurot, kokku 3,98 eurot, majapidamispaberit Grite (2 rulli) hinnaga 1,75 eurot, 0,33 l Aura mahla Smuuti aprikoos-banaanporgand hinnaga 1,05 eurot, 0,75 l x porgandi-õuna-maasikanektari hinnaga 0,79 eurot, 400g kiivimoosi Küllus hinnaga 3,19 eurot, 400g maasikamoosi Küllus hinnaga 3,19 eurot, punase greibi hinnaga 1,49 eurot, so kaupa kogumaksumusega 25,49 eurot ning lahkus kauplusest kauba eest tasumata;

- 19.01.2022.a kell 19.48-20.04 viibides x x x kaupluses, võttis 380g Muah Alma koorejogurti stracciatella hinnaga 1,45 eurot, kaks 150g Farmi jogurtit Prantsuse mango hinnaga 0,75 eurot, kokku 1,50 eurot, kaks 150g Farmi jogurtit Prantsuse kirsi hinnaga 0,75 eurot, kokku 1,50 eurot, kaks 150g Farmi jogurtit Prantsuse vaarika hinnaga 0,75 eurot, kokku 1,50 eurot, 200g rebitud sealiha bbq kastmes hinnaga 1,49 eurot, 340g paneeritud kanafileešnitsli hinnaga 2,69 eurot, 600g suitsutatud poolkoiva Tallegg hinnaga 3,49 eurot, kartulipuder võiga 500g hinnaga 2,29 eurot, 500 g juust Atleet originaal viilutatud hinnaga 4,59, 500g viinamari hele Thomson hinnaga 2,89 eurot, so kaupa kogumaksumusega 23,39 eurot ning lahkus kauplusest kauba eest tasumata;

- 22.01.2022.a kell 19.54-20.10 viibides x x x kaupluses, võttis 380g kodujuustu Alma 5% hinnaga 1,75 eurot, 380ml kohvikoore Tere 10% hinnaga 0,79 eurot, 330 g viinerit Ehe Rannarootsi hinnaga 2,19 eurot, kaks 300g kanasülti Fitlap Nõo hinnaga 2,39 eurot, kokku 4,78 eurot, 600g suitsutatud poolkoiva Tallegg hinnaga 3,49 eurot, 370g Eesti Pagar sidruni-kohupiimakoogi hinnaga 3,89 eurot, 400g Aasiapärased nuudlid hinnaga 1,99 eurot, 350g Uvic praetud pelmeenid hinnaga 2,15 eurot, kolm 325 g konservi Vürtsisealiha hinnaga 1,49 eurot, kokku 4,47 eurot, kolm 185g Gemoss tuunikala õlis hinnaga 2,29 eurot, kokku 6,87 eurot, so kaupa kogumaksumusega 32,37 eurot ning lahkus kauplusest kauba eest tasumata;

- 23.01.2022.a kell 19.44-20.04 viibides x x x kaupluses, võttis kaks 8x100g Actimel metsamarja jogurtijooki hinnaga 3,09 eurot, kokku 6,18 eurot, 380g Gefilus jogurti virsiku-papaia hinnaga 1,35 eurot, kaks 190g Viči heeringafileed õlita hinnaga 1,89 eurot, kokku 3,78 eurot, kaks 100g premium forellimarja hinnaga 7,99 eurot, kokku 15,98 eurot, 1 kg x mesi erinevate lillede hinnaga 5,49 eurot, 600g maasikamoosi Põltsamaa hinnaga 3,99 eurot, 0,75 l veini Casa Charlize Civee hinnaga 11,99 eurot, 1 l granaatõunamahla hinnaga 2,85 eurot, Luunja kurgi hinnaga 1,35 eurot, 500 g kokteilkobartomati hinnaga 2,89 eurot, so kaupa kogumaksumusega 55,85 eurot ning lahkus kauplusest kauba eest tasumata;

- 25.01.2022.a kell 19.57-20.18 viibides x x x kaupluses, võttis 4x100g Actimel jogurtijoogi maasika hinnaga 1,89 eurot, Fuet Artesano Selection by x hinnaga 1,99 eurot, kaks 100 g x õrnsoola Atlandi lõhefileed viilutatud hinnaga 2,99 eurot, kokku 5,98 eurot, kaks 100g Premium forellimarja hinnaga 7,99 eurot, kokku 15,98 eurot, kartulipuder võiga 500g hinnaga 2,29 eurot, 500 g jahvatatud kohv Araabika hinnaga 1,99 eurot, Zewa lehträtikud (120 tk) hinnaga 1,59 eurot, so kaupa kogumaksumusega 31,71 eurot ning lahkus kauba eest tasumata;

- 27.01.2022.a kell 19.50-20.07 viibides x x x kaupluses, võttis 500g puuvilja- pähklite segu Energy x hinnaga 7,99 eurot, 380 ml kohvikoor Tere 10% hinnaga 0,79 eurot, 375g müsli Extra White hinnaga 2,45 eurot, kaks 190 g heeringafileed õlita Viči hinnaga 1,89 eurot, kokku 3,78 eurot,kaks 100g Premium forellimarja hinnaga 7,99, kokku 15,98 eurot, kaks Lapi leiba kaeraga hinnaga 1,49 eurot, kokku 2,98 eurot, 400g Aasiapärased nuudlid hinnaga 1,99 eurot, x tualettpaberi (4 rulli) hinnaga 1,79 eurot, so kaupa kogumaksumusega 37,75 eurot ning lahkus kauplusest kauba eest tasumata;

- 30.01.2022.a kell 19.46-20.06 viibides x x x kaupluses, võttis 500g puuvilja- pähklite segu hinnaga 6,99 eurot, 380g Muah koorejogurti aedmaasika-biskviidi hinnaga 1,45 eurot, 380g Muah koorejogurti creme brülee hinnaga 1,45 eurot, vabapidamisel kanade munad 10M hinnaga 2,19 eurot, 340g paneeritud kanafileešnitsel hinnaga 2,69 eurot, 200g küpsetatud maksapasteedi rõõsa koorega hinnaga 1,49 eurot, kaks lapi leiba kaeraga hinnaga 1,49 eurot, kokku 2,98 eurot, 400g Aasiapärased nuudlid hinnaga 1,99 eurot, 350g keedetud tatar hinnaga 0,89 eurot, 150g salat Provenssaali Rimi hinnaga 1,99 eurot, pakitud avokaado Ready to Eat (4 tk) hinnaga 3,79 eurot, mangot hinnaga 1,52 eurot, kaks närimiskummi Sweetmint 35g hinnaga 1,15 eurot, kokku 2,30 eurot, so kaupa kogumaksumusega 31,72 eurot ning lahkus kauplusest kauba eest tasumata;

- 31.01.2022.a kell 19.51-20.05 viibides x x x kaupluses, võttis 500g puuvilja-pähklisegu hinnaga 6,99 eurot, 380g Muah Alma koorejogurti stracciatella hinnaga 1,45 eurot, 380g kodujuustu Alma 5% hinnaga 1,75 eurot, 1 l täispiima Farmi hinnaga 0,89 eurot, 160g trühvlid Kalev hinnaga 5,79 eurot, 350g pralineekommid Toompea hinnaga 6,75 eurot, 1kg suhkur x hinnaga 0,69 eurot, 0,75 l kvaliteetvahuveini Martini Asti hinnaga 7,99 eurot, 1 l granaatõunamahla hinnaga 2,85 eurot, so kaupa kogumaksumusega 35,15 eurot ning lahkus kauplusest kauba eest tasumata;

- 02.02.2022.a kell 19.56-20.09 viibides x x x kaupluses, võttis 1kg maasikamoosi Rõngu Mahl hinnaga 5,69 eurot, jahutatud lõhefilee (2-4 kg) hinnaga 11,19 eurot, tualettpaberi x (4 rulli) hinnaga 1,79 eurot, kartulipuder võiga 500g hinnaga 2,29 eurot, kaks 220g kalafileed spinatiga x sügavkülmutatud hinnaga 1,85 eurot, kokku 3,70 eurot, so kaupa kogumaksumusega 24,66 eurot ning lahkus kauplusest kauba eest tasumata;

-06.02.2022.a ajavahemikul kell 19.58- 0.14 viibides x x x kaupluses, võttis kaks 140g mandlimaiustust Süda Raffaello hinnaga 6,99 eurot, kokku 13,98 eurot, 25tk teeküünlaid hinnaga 1,59 eurot, 200g või Valio Viola 82% hinnaga 2,19 eurot, kaks 200g rebitud kanaliha punases kastmes hinnaga 1,49 eurot, kokku 2,98 eurot, 100g Avektra õrnsoola lõhe viilud hinnaga 2,99 eurot, kaks 113g Kristal meremari must hinnaga 1,15 eurot, kokku 2,30 eurot, 250g lumekrabi krabimaitselised pulgad surimist hinnaga 3,09 eurot, 150g Valio juust Atleet Kuldne viilutatud hinnaga 1,69 eurot, 150ml deodorant Rexona For Men Cobalt hinnaga 4,15 eurot, ploomtomatit hinnaga 1,65 eurot, sangadega kilekott 0,05 eurot, Luunja kurki hinnaga 1,29 eurot, 500g pakitud kiivit Gold hinnaga 1,69 eurot, so kaupa kogumaksumusega 39,63 eurot ning lahkus kauplusest kauba eest tasumata;

-07.02.2022.a ajavahemikul kell 20.01-20.13 viibides x x x kaupluses, võttis kaks 1 l granaatõunamahla hinnaga 2,85 eurot, kokku 5,70 eurot, kaks 160g Wrappi Schär gluteenivabad hinnaga 3,99 eurot, kokku 7,98 eurot, pakitud avokaado Ready to Eat (4 tk) hinnaga 3,79 eurot, 270g šokolaadikommid Fazer Geisha hinnaga 5,35 eurot, 500g juustu Atleet originaal viilutatud hinnaga 4,59 eurot, kolm 180g lapi leiba kaeraga hinnaga 1,49 eurot, kokku 4,47 eurot, kaks 200g rebitud sealiha bbq kastmes hinnaga 1,49 eurot, kokku 2,98 eurot, kaks 200g rebitud kanaliha punases kastmes hinnaga 1,49 eurot, kokku 2,98 eurot, so kaupa kogumaksumusega 37,84 eurot ning lahkus kauplusest kauba eest tasumata;

-10.02.2022.a ajavahemikul kell 19.53-20.12 viibides x x x kaupluses, võttis 200g küpsetatud maksapasteedi rõõsa koorega hinnaga 1,49 eurot, 330g viinerid Ehe Rannarootsi hinnaga 2,19 eurot, kaks 100g külmsuitsu lõhefileed x hinnaga 2,99 eurot, kokku 5,98 eurot, 250g praetud jahutatud tšeburekid (3tk) hinnaga 2,05 eurot, kartulipuder võiga 500g hinnaga 2,29 eurot, kaks valget küünalt hinnaga 2,09 eurot, kokku 4,18 eurot, 250g soolakõrsikud ICA hinnaga 1,09 eurot, 176g küpsised Oreo Original hinnaga 2,05 eurot, 380g mustsõstramoos Põltsamaa hinnaga 2,99 eurot, 380g vaarikamoos Põltsamaa hinnaga 3,49 eurot, 5 Halls pastilli mee&sidruni (33,5g) hinnaga 0,62 eurot, kokku 3,10 eurot, Spearmint närimiskummi suhkruvaba (58g) hinnaga 1,65 eurot, so kaupa kogumaksumusega 32,55 eurot ning lahkus kauplusest kauba eest tasumata;

-11.02.2022.a ajavahemikul kell 19.54-20.10 viibides x x x kaupluses, võttis 380ml kohvikoore Tere 10% hinnaga 0,79 eurot, kaks 600g suitsutatud poolkoiba Tallegg hinnaga 3,49 eurot, kokku 6,98 eurot, 135g viilutatud suitsutatud kaelakarbonaadi Nõo hinnaga 1,69 eurot, 170g suitsusinki Õhemast Õhem hinnaga 1,89 eurot, 500g kartulipuder võiga hinnaga 2,29 eurot, kaks karpi 500g kokteilkobartomatit hinnaga 2,69 eurot, kokku 5,38 eurot, advokaado pakitud Ready to Eat (4tk) hinnaga 3,79 eurot, so kaupa kogumaksumusega 22,81 eurot ning lahkus kauplusest kauba eest tasumata;

-20.02.2022.a ajavahemikul kell 19.55-20.04 viibides x x x kaupluses, võttis 1 l granaatõunamahla hinnaga 2,85 eurot, kolm 0,33 l Aura mahla Smuuti aprikoos-banaan-porgand hinnaga 1,05 eurot, kokku 3,15 eurot, 300g x tomat Romantica hinnaga 3,99 eurot, 380g maasikamoosi Põltsamaa hinnaga 2,99 eurot, mango hinnaga 1,50 eurot, 400g riisi köögiviljadega hinnaga 1,29 eurot, kaks l80g lapi leiba kaeraga hinnaga 1,49 eurot, kokku 2,98 eurot, 400g lihapihvid hinnaga 2,25 eurot, 340g paneeritud kanafileešnitsel hinnaga 2,69 eurot, 380g kodujuust Alma 5% hinnaga 1,75 eurot, so kaupa kogumaksumusega 25,44 eurot ning lahkus kauplusest kauba eest tasumata;

-21.02.2022.a ajavahemikul kell 19.52-20.13 viibides x x x kaupluses, võttis 150g lumekrabimaitselised pulgad Northland hinnaga 1,65 eurot, 1 l granaatõunamahl hinnaga 2,85 eurot, Spearmint närimiskumm suhkruvaba (58g) hinnaga 1,65 eurot, priimula potis hinnaga 2,99 eurot, kilekott sangadega hinnaga 0,05 eurot, 500g viinamari hele Thomson hinnaga 2,89 eurot, 75ml Sensodyne hambapasta comp protect hinnaga 6,79 eurot, 75ml Sensodyne hambapasta Sensitivity hinnaga 6,79 eurot, kaks Vileda nõudepesusvammi (2tk) hinnaga 2,59 eurot, kokku 5,18 eurot, 350g juustu Hiirte viilutatud hinnaga 4,19 eurot, kolm 180g lapi leiba kaeraga hinnaga 1,49 eurot, kokku 4,47 eurot, 500g x juustu Mozarella (4x125g) hinnaga 3,09 eurot, 900g Maadlex majoneesi-ketšupi kaste hinnaga 2,65 eurot, 380ml kohvikoor Tere 10% hinnaga 0,79 eurot, so kaupa kogumaksumusega 46,03 eurot ning lahkus kauplusest kauba eest tasumata;

-22.02.2022.a ajavahemikul kell 19.51-20.05 viibides x x x kaupluses, võttis 4x120g Activia jogurti metsamarja hinnaga 1,95 eurot, 4x120g Acivia jogurti kirsi 4x120g hinnaga 1,95 eurot, 4x100g Actimel jogurtijoogi kirsi C-vit hinnaga 1,89 eurot, 200g Või Eesti Alma 82% hinnaga 2,19 eurot, 330g viiner Ehe Rannarootsi hinnaga 2,39 eurot, kaks Japs 300g tiigerkrevetid marinaadis hinnaga 5,99 eurot, kokku 11,98 eurot, kaks 400g mustikad ämbris x hinnaga 5,99 eurot, kokku 11,98 eurot, 500g viinamari hele Sultana hinnaga 2,89 eurot, ploomtomat hinnaga 1,30 eurot, so kaupa kogumaksumusega 38,52 eurot.

Kassas tasus mõne toote eest mille oli ostukärusse tõstnud ning peale seda peeti poetöötaja poolt kinni ning isiku tuvastamiseks kutsuti kohale politsei. Kaup rikkumata ning tagastati kauplusele.