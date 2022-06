Opositsioon: enne näitlejaid lahkugu linnajuhid

Enne kui teatri teemal sai keegi suugi avada, teatas opositsiooni kuuluv Isamaa linnavolinik Mihhail Feštšin, et neil on üle anda umbusaldusavaldus nii linnavolikogu esimehele Tarmo Aldile kui ka abilinnapea Piret Moorale.

Feštšin luges volikogu kõnepuldist ette Tarmo Aldi umbusalduavalduse. Ta sõnas, et keerulised olud Eesti majanduses on tähendanud ka Paide linna eelarvele täiendavaid raskusi. «Kahjuks pole koalitsioon suutnud olla linna juhtides ülesannete kõrgusel. Otse vastupidi – selle asemel, et olla eelarve kokkuhoiul eeskujuks, otsustati valimisliidu Paide – Inimeste Linn, Reformierakonna ja Keskerakonna volinike toetusel alles hiljuti tõsta iseenda töötasu volikogus. Kõnekas samm, mis selgitab nende inimeste prioriteete linna juhtimises,» lausus ta.