Türi linn täitub ühepäevakohvikutega

Ürituse eestvedaja Triin Pärna meelest ootab inimesi ees üks mõnus kulgemise päev. «Lisaks ilusale ilmale on oodata 25 omanäolist kodukohvikut, kes kõik avavad külastajatele oma hoovid. Esimesed neist alustavad juba kell üheksa hommikul. Võrreldes eelmiste aastatega on lisaks ka õhtune programm klubis Garaaž,» lausus ta.

Pärna lisas, et kuigi 25 kohvikut ei ole ürituse rekord, on see täpselt paras arv, mida ei tahaks suuremaks ajada. Varem on tegutsenud isegi 34 kohvikut.