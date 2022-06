Türi majade põnevad lood jõudsid kaante vahele

Laupäeval, mil tähistatakse Türi linna 96. sünnipäeva, esitleb koduloolane Kaarel Aluoja Türi vallavalitsuse saalis järjekordset trükivärsket raamatut «Türi linna lood sõnas ja pildis». Kui viimastel aastatel on juba tavaks saanud, et linna sünnipäeva puhul üllitab Aluoja koguteose «Kilde Türi kihelkonna ja linna arengust» järjekordse osa, mida nüüdseks on ilmunud juba kaheksa, siis sel korral on ta koondanud kaante vahele põnevad lood ja pildid linna hoonetest.