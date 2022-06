Samal päeval on Seidla mõisa õuealal juba 24. korda antiigilaat Kila-Kola, kus kohal on üle 300 müüja, kes pakuvad vana­vara, aga ka Eesti ehedat käsitööd ja talutoitu. Korraldajate teatel on varavalges algava laada ajal võimalik muuhulgas käia ainsas töötavas tuuleveskis ja osta veskikivide vahel jahvatatud leivajahu. Vanavaralaadale tulevad peaaegu kõik Eesti tuntumad antiigikaupmehed, aga neid on ka Lätist ja Soomest.