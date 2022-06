Hädaolukord kassitoas: vabatahtlikke abikäsi napib

Paikassi kassituba Paides on suviste puhkuste ajal jäänud raskesse seisu, sest vabatahtlikke abikäsi, kes kiisude eest aitaks hoolitseda on jäänud väheks. Sellega seoses palub paikassi eestvedaja Virge Piisner abi igas vanuses inimestelt, et nad leiaks võimaluse kassituppa appi tulla.