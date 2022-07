Tuhanded lapsed pääsesid annetajate toel teatrisse

"Heategevusfondi Aitan Lapsi jaoks on see kuus aastat tagasi ellu kutsutud projekt siiani üks suurimaid ning südantsoojendavamaid ettevõtmisi, mille käigus on meil olnud juba kuus aastat privileeg koostöös kultuuriministeeriumi ja Pandipakendiga külastada Eesti lasteaedu, mängida rohkem kui 650 etendust ning viia teatrielamusi nautima enam kui 40 000 last. Eesti inimeste kasvav soov taaraautomaatidel aina rohkem heategevuslikku kultuurinuppu vajutada, et võimaldada lastele positiivseid kultuurielamusi, on maailmas harukordne," ütles Aitan Lapsi juhatuse liige Greete Rüütmann.