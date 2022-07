Rohevestil räägitakse, kuidas toidust algab tervis

Eelmise Rohevesti järel otsustati seltsiga, et 2022. aasta läbivaks teemaks on toit. Tasakaal inimeses endas. Rahulikul reedel (15.07) on Rohevestile kutsunud vaimsest tervisest ja oma teekonnast rääkima Liis Velskeri, kes on oma postitustega inspireerinud paljusid inimesi end analüüsima.