Kirikute päevadel saab ka bussiga

Kirikud on koos kultuurikorraldajatega koostanud programmi, mis sobib just kirikutesse, kuid samal ajal kõnetab kultuurilooliselt nii kohalikku kogukonda kui ka laiemat üldsust.

9. ja 10. juulil on Ambla, Järva-Madise, Järva-Jaani, Koeru ja Järva-Peetri kirikus loengud, kontserdid, ekskursioonid, näeb tõsielufilme, avatud on kohvikud ja näitused. Projektijuht Kai Kanariku meelest toob kirikus käimine rõõmu ja loob rahu. Kirikute päevadel on võimalik osa saada kirikuelust ka neil, kes iga päev sellega kokku ei puutu või põlvkondlikku sidet kodukirikuga ei oma.