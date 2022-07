Mitukümmend inimest ootas kohviku ukse taga

Kesk-Eesti koogipausi eesmärk on tutvustada inimestele Järvamaa kohvikuid ja söögikohti. Eelmisel aastal sai projekt nii edukaks, et kolmapäeviti hakkasid inimesed teadlikult kohvikutesse kogunema nii, et ukse taha tekkis lausa järjekord. "Ühes kohvikus oli eelmisel aastal kolmapäeval suisa 30 inimest ukse taga. Tekkis selline nagu koogiklubi," meenutab eelmise aasta suurepäraselt õnnestunud projekti Järvamaa Arenduskeskuse tootmisettevõtete koostöövõrgustiku koordinaator Kristina Gudinas.

Gudinase sõnul on projekti kõige suuremaks saavutuseks see, et söögikohad Järvamaal ei võta teineteist mitte konkurentidena, vaid koostööpartneritena. "Mitte me ei võta üksteiselt kliente ära, vaid igaüks proovib millegiga eristada," räägib ta.