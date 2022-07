Gümnasistid seisid koonduslaagris valusa ajalooga silmitsi

Paide gümnaasiumi ajalooõpetaja Uku Valner ütles, et Poola valimine õpirände sihtkohaks polnud kindlasti juhuslik. «Seda, et meie arusaam minevikust talletub eelkõige mälupaikades, olgu need vaimsed või füüsilised objektid, tuuakse ajalooõpetuses aina enam esile. Raske on leida kohta, kus inimkonna kalkuleeritud julmus on talletunud selgemalt, kui seda on teise maailmasõja aegsed natside koonduslaagrid,» selgitas ta.