Noored muusikaõpetajad seda aastat uuesti läbi ei teeks

Türilt pärit Kerstini ja Hanna muusikukarjäär sai alguse kodukoha muusikakoolist. Hanna astus sinna kuueaastaselt ja Kerstin juba nii noorelt, et isegi täpselt, kas ta oli nelja- või viieaastane. Kuigi Hanna on sakso­fonist, alustas ta muusikakoolis hoopis flöödiõpinguid.

Kerstin tahtis flöödi asemel minna õppima klaverit, sest oli seda lasteaias näinud. Kerstini ema, kes oli samuti õppinud klaverit, seda aga ei soosinud. Et klaverit on raske seljas tassida, soovitas ta lasteaiaealisel Kerstinil valida mõne muu pilli. Kerstin oli telerist flööti näinud ja tema meelest säras see nii ilusti, et ta valiski klaveri asemel flöödi.