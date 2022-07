Leidsin Uuskasutuskeskusest kulda

Paide Uuskasutuskeskuse raamaturiiul on üks Eesti sisukamaid.

Ei ole midagi paremat, kui ühel palaval suvepäeval istuda oma koduses aias, juua jääkuubikutest härmas klaasist värskelt pressitud apelsinimahla ja lugeda raamatut, mille omamisest ammu unistanud oled. Tihtipeale ei oskagi me oodata, et odavaima hinnaga kirjandus, seisab meil praktiliselt nina all.