Rändjooga üllatab ainulaadse rändraamatukoguga

Inspiratsioon tekkis rändjooga algatajal Kristi Kirsil raamatukogude aasta suveteemast, kus raamatukogud tulevad oma tavapärastest ruumidest välja. „Lugesin ka erinevatest nišširaamatukogude mõtetest ja ühel hetkel tuli idee, et aga miks ma ise ei võiks ka teha ühe erilise raamatukogu. Mulle tohutult meeldib jooga ja ma armastan ka raamatuid lugeda – ma saan need kaks asja ühendada. Teha erilise raamatukogu, mis läheb kokku jooga teemaga ja mis toetab inimese keha ja meelt,“ ütleb Kirss.

Rändavat miniraamatukogu aitas luua Eesti Hoiuraamatukogu. „Hoiuraamatukogu inimesed tulid kohe ideega kaasa ja olid väga abivalmid. Saime väga põnevat lugemismaterjali,“ sõnab Kirss. Miniraamatukogu raamatud aitavad avada ajalootausta, räägivad isikulugusid ning samuti aitavad hoida keha nii pilatese harjutuste, sportlase toitumise kui hommikuvõimlemise soovitustega. Lisaks on raamatukogus lugemist ka lapsevanematel. „Meil on olemas näiteks lasteteraapia raamat ning inglisekeelne väljaanne, mis annab nõu nendele vanematele, kelle laps on keskmisest tundlikum. Minu meelest annavad need raamatud hea pildi ka meist endast. Saab teha väikse tagasivaate enda lapsepõlve,“ sõnab Kirss. Samuti on olemas oma valik rasedatele, näiteks joogaharjutused rasedatele ning lisaks raamatud eakate tervise toetamiseks.