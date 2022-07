Töötleva tööstuse kasvuväljavaade halveneb

Ettevõtete küsitluse põhjal läks pärast kaheaastast kasvu euroala töötleva tööstuse toodang juunis langusesse. Selle põhjuseks oli vähenenud nõudlus, kuna tellijad on muutunud ettevaatlikumaks nii kiirenenud hinnakasvu kui ka halvenenud majanduskasvu väljavaate tõttu. Eesolevatel kuudel võib tootmismahtude vähenemine süveneda. Samas on osad tarnehäired tasapisi leevenemas, mis on vähendanud tööstuskaupade poolelt hinnakasvusurvet. Nõudluse vähenemise tõttu euroala töötlevas tööstuses peaks kolmandas kvartalis hinnasurvete nõrgenemine jätkuma. Samas, kui vaadata tootja- impordi ja ekspordihindasid Eestis, siis on nende kasvu kiirenemine väga tugeva tempoga veel jätkunud.

Kui vaadata maailma tervikuna, siis pöördus töötleva tööstuse toodang juunis, pärast kolmekuulist langust taas tõusule. Selle taga oli peamiselt koroonapiirangutest vabanenud Hiina majanduse taastumine. Teise kvartali lõpus oli üldine nõudlus aga nõrk - uute tellimuste kasv aeglustub ja ettevõtete kindlustunne on halvenenud. Ettevõtteid häirib kiire hinnakasv ja tarnehäired. Samas, nii nagu euroalalgi, on maailmas keskmiselt ettevõtetele tootmissisendite hinnakasv veidi leevenenud ja tarneajad lühenemas, mis näitab, et need probleemid võivad olla tipu läbinud. Tööstusmetallide juures on pilt küll erinev, kuid kokkuvõttes saab öelda, et nende hinnad tõusid tippu selle aasta kevadel ning on viimastel kuudel kiiresti allapoole liikunud. Samas on tööstusmetallide hinnatase jätkuvalt oluliselt kõrgemal pandeemiaeelsest tasemest.