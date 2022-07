Võru pärimustantsu festival - sel aastal taas pisut teisiti

Kahel eelneval aastal pani korraldajad proovile ülemaailmne haiguspuhang, mille tõttu ühel aasta tuli festivali suisa ära jätta ja väliskülalisi ei lubatud võõrustada eelmiselgi aastal. XXVII festivali korraldamise teele veeretati taaskord takistus. Sõda Ukrainas on vähendanud külalisrühmade arvu ja Venemaa lähedus on samuti üks põhjendustest, miks algselt kindlad tulijad oma loobumisotsusest teavitasid. Päris välisrühmadeta me siiski pidu ei pea, selleaastasel festivalil ootavad publikut kaasa elama külalised Poolast ja Lätist ning kodusest Eestist. Kuigi välisrühmi on tavapärasest vähem on festivali programm mitmekesine ja igaüks leiab endale kindlasti tegevust.