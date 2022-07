Linnameeskond panustab täienduste leidmisel Aafrikale

Eesti jalgpalliklubid on samuti agarad välismängijate kasutajad, kuid see oleneb ka nende võimekusest. Seetõttu ongi rohkem välismängijaid stabiilselt eurosarjades mänginud Tallinna FCI Levadias, Nõmme Kaljus ning viimastel aastatel jõuliselt esile kerkinud Paide Linnameeskonnas. Möödunud hooajal Konverentsiliiga alagrupiturniirile jõudnud Tallinna FC Flora on võtnud suuna saavutada edu ainult eestlastega.

Levadia spordidirektor Tarmo Kink lisas, et tema arvates tuleks rohkem keskenduda Aafrikale. Ja kui juba Mustast Mandrist rääkida, ei saa me üle ega ümber Paidest, kelle jaoks on Aafrika leegionäride mõttes A ja O.

«Meie tegeleme rohkem noorematega, sest strateegia on mängijaid müüa. Miks Aafrika? Euroopa samas vanuses mängijaid on väga raske Eestisse tuua. Kui oled hea mängija Euroopas ja 18-aastane, siis oled juba ära võetud,» ütles keskeestlaste spordidirektor Gert Kams (pildil). «Meie üks suund on Gambia. Teeme kohaliku klubiga koostööd. Mina olen seal kaks korda käinud. Kuidas sealt mängijaid valime, oleneb positsioonist ja hetkevajadustest.»

«Kui kohapeal olen, siis vaatan mänge ja treeninguid ning saan ise trenne läbi viia. Teen erinevad füüsilised testid ja mingid ka palliga. Sealt kujundan endale mingisuguse pildi ette ja kasutan analüütiku abi, kes jälgib nende mängijate esitusi kohtumistes,» pajatas endine paremkaitsja.