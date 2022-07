Rannajalgpallurid mängisid Portugalis

Eesti kuulub teise alagruppi, kus vastasteks Portugal, Šveits, Prantsusmaa ja Poola. Eesti meeskond reisis Portugali eesmärgiks saada Poola käest võit kätte.

"Nad on meie masti meeskond, kellega kohtudes tuleb endast maksimum välja pigistada," sõnas meeskonna kapten, Türilt pärit Kristian Marmor. Edetabelikoht ja saavutusteleht viitavad, et poolakate alistamine on kõige loogilisem ja tõenäolisem koht vältida alagrupis viimast kohta ning pääseda seeläbi A-divisjoni 5.-8. mängudele.

Prantsusmaa stabiilsus pole viimastel aastatel teab mis hea olnud, aga Portugal ja Šveits on Euroopa ja maailma absoluutne tipp. Muuseas, Portugal kutsus märtsikuus Eesti koondise kaheks maavõistluseks külla. Esimene mäng saadi 0:10 tappa, aga teises oli skoor juba hoopis viisakam 2:6. "Kevadel tõestasime, et õige fookusega on võimalik ka nendega mängida," märkis Marmor.

Kuigi punktide teenimine Portugali või Šveitis vastu on väga ebatõenäoline, ei tähenda see, et Eesti mängijad neid matše nautida ei saaks. "Pinget meeskond ei tunne, ootusärevust küll. Saame lõpuks ometi Euroopa kõrgeimal tasemel mängida ja loomulikult tuleb seda võimalus nautida. Täpselt nii palju, kui ise pingutame, saamegi nautida. Ühest küljest hangime sel tasemel kogemusi, aga teisalt oleme piisavalt kaua koos mänginud, et osata tegutseda nii targasti, et saame ka naudingut kogeda. Aga vastased on muidugi väga tugevad."