Maastikuratturid võtsid ette Valgehobusemäe

Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse juhataja Kalju Kertsmik ütles, et esimesed stardid algasid kell 11. „Pika võistluspäeva lõpetasid kell 15 eliitgrupp, kes läbisid raske, 4,3 kilomeetrise raja viiel korral,” täpsustas ta. „Võistlusel osalesid sportlased Ukrainast, Lätist, Soomest ja Eestist.”

Võistluspäeva programmis oli kokku 16 võistlusklassi alates kümnendast eluaastast. „Rõõm on tõdeda, et võrreldes varasemate aastatega on kasvanud laste ja noorte maastikuratturite osalejate arv,” lisas Kertsmik. (JT)