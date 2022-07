Saame tuttavaks: Linnameeskond läheb konverentsiliigas vastamisi Gruusia suurklubiga

1925. aastal Dinamo spordiühinguna asutatud klubi mängib Gruusia Erovnuli nime kandvas kõrgliigas, ent oli püsikülaline kõrges mängus juba Nõukogude Liidu aegadel, kui kuulus pidevalt NSVL jalgpalli kõrgliiga tippude hulka. Ka Euroopa võistlustel osalemine ja võitmine ei ole klubi ajaloole võõras: 1981. aastal võideti Euroopa karikavõitjate karikas. Teekonnal selle trofeeni pühiti toona oma teelt säärased klubid nagu West Ham United ja Feyenoord Rotterdam, et seejärel finaalis Ida-Saksa klubi Carl Zeiss Jena 2:1 alistada. Nõukogude Liidu meistrivõistlused võideti kahel korral, 1964 ja 1978, karikavõistlused samuti kaks korda, 1976 ja 1979.

Dinamo Tbilisis on üles kasvatatud säärased Gruusia jalgpalli suurkujud nagu Temur Ketsbaia, Giorgi Kinkladze, Levan Kobiashvili jpt.

Nõnda on Dinamo olnud ka järjepidev külaline Euroopa võistlussarjades. 2010-11 eurohooajal mängiti muuhulgas Eurooa liiga esimeses kvalifikatsiooniringis Tallinna FC Flora vastu, kes alistati kahe mängu kokkuvõttes 2:1. Veel varasemast ajast mäletame ka UEFA Meistrite liiga kvalifikatsiooniringi kohtumist Tallinna Levadiaga, kust edeneti samuti 2:1 koondskooriga; ning pilku veel kaugemale suunates näeme 2002. aasta UEFA Cup kvalifikatsiooniringi kohtumist Tallinna TVMK-ga, kus võideti koondtulemusega 5:1.

Linnameeskonna väärtus on vastase omast kaks korda väiksem.

Transfermarkt.com on lehekülg kust saavad spordisõbrad aimdust, kui palju maksab mängija või klubi. Transfermarkti hinnangul on Gruusia klubi väärtus 6,98 miljonit eurot, mida on 3,41 miljoni võrra rohkem kui Paide Linnameeskonna 3,57 miljonit.

Linnameeskonna kalleim mängija on vasak ründaja Deabeas Owusu-Sekyere, kelle väärtuseks hinnatakse 400 tuhat eurot. Dinamo Tbilisi kalleim mängija on samuti vasak ründaja Ousmane Camara, kelle hinnaks on 550 tuhat eurot.