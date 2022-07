Uksed avanud muuseumis ei puudu isegi massaažimõnud

Kuigi hoone veel lõplikult valmis ei ole, võtab muuseumi pere huvilisi avasüli vastu. Uudistamiseks on rohupood, apteeginäitus, nukunäitus, kingsepatöökoda ja magusakoda. «Inimesed on meil olemas, kes tutvustavad seda osa, mis on valmis,» ütles SA Ajakeskus Wittenstein juhatuse liige Ants Hiiemaa.

Kogu muuseum on üles ehitatud 19. sajandi stiilis, et näidata inimestele selleaegseid elukutseid Paides. «See on ongi 19. sajandi Paide, nagu omal ajal oli, et inimene tunneks ja saaks elamuse. Elamuse ta saabki inimeste kaudu, kes tutvustavad seda aega ja lisaks saab veel ka veini,» selgitas Hiiemaa.