Kuumus pani võrkpallurid lõõtsutama

Teisipäeviti peetava Paide Suvevolle eestvedaja Piret Reinfeld ütles, et seekord oli kohal 23 meest ja 12 naist. Auhinnalaua kattis Järvamaa spordiliit, kes on üks sarja toetajaid. «Märkamatult oleme jõudnud juba viienda etapini ja rõõmu teeb, et igal etapil on uusi sarjaga liitujaid,» lausus ta. «Seekord oli kohal Eesti meeste võrkpallikoondises debüüdi teinud Sten Perillus ja mitu teist harrastusvõrkpallurit, kes seni pole saanud mahti mängima tulla.»