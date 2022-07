Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Järvamaa muuseum seilab muutuste lainel. Uksed sulges Paides Lembitu pargi muuseumimaja ja alates esmaspäevast on külalistele avatud Tallinna tänavas asuv verivärske Wittensteini tegevusmuuseum. Kuigi hoone veel lõplikult valmis ei ole, võtab muuseumi pere huvilisi avasüli vastu. Uudistamiseks on rohupood, apteeginäitus, nukunäitus, kingsepatöökoda ja magusakoda. «Inimesed on meil olemas, kes tutvustavad seda osa, mis on valmis,» ütles SA Ajakeskus Wittenstein juhatuse liige Ants Hiiemaa.

* Väätsa lasteaias käib praegu remont raamatukogu pinnal, mis ehitatakse ümber sõimerühma ruumideks. Kuigi peaeesmärk on, et mudilased saaksid paremad tingimused, on kaalumisel ka võimalus lasteaias lisarühm avada. Türi vallavanem Ele Enn märkis, et vallas on lasteaiakohtadest puudus. Kuigi kõige teravam on see Türil, on ka Väätsa lasteaia täituvus suur.