Sutt: Eesti aukonsulite roll välismaal on Venemaa sõja ajal Ukraina vastu üha tähtsam

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister välisministri ülesannetes Andres Sutt tunnustas avakõnes Eesti aukonsuleid välismaal, kes on ka koroonapandeemia tingimustes jätkanud mitmekülgselt Eesti riigi ja kultuuri tutvustamist, aidanud edendada majandussuhteid ning toetanud meie kodanikke ja ettevõtjaid välisriikides. Sutt tõstis esile aukonsulite rolli Eesti sõnumite levitamisel välismaal ning rõhutas, et hoolimata sõjast Ukrainas on Eestis turvaline, NATO ja Euroopa Liit algavad Narvast ning terve Eesti on äriks ja investeerimiseks avatud.