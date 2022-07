TTJA üleskutse: teavita ametit krediidiandja agressiivsest tegevusest laenupakkumise tegemisel

Tarbijatele saadetavate SMS-ide või e-kirjade puhul on tegemist otseposti, mitte reklaamiga. Otsepost on teave, mis on tarbija poolt tellitud, tarbijale postiga või e-kirjaga, nimeliselt saadetav teave, s.t see teave ei ole suunatud avalikkusele. Lisaks on otseposti saatmise eelduseks tarbija eelnev nõusolek.