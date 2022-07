President Karis aukonsulitele: te aitate Eestil olla suurem

„Teie roll ja tähtsus Eesti jaoks on kasvanud. Täna olete teie, aukonsulid, Eesti diplomaatilise perekonna väga olulised liikmed ja hindamatud partnerid Eesti esindamisel oma kodumaal,“ ütles president Karis. „Lisaks Eesti kodanike abistamisele on teil oluline roll reklaamida Eestit laiemalt. Te toetate meie ettevõtteid nende püüdlustes laiendada oma ettevõtlust uutel turgudel ning tutvustate Eestit võimalikele investoritele.“ President Karis tõdes, et ehkki Eesti diplomaatiliste esinduste võrgustik kasvab pidevalt, ei saa meil kunagi olema saatkonda igas riigis, seetõttu on aukonsulite võrgustik iseäranis tähtis.

Riigipea puudutas oma sõnavõtus ka Venemaa agressiooni Ukrainas. „Venemaa agressioon on kõigi rahvusvaheliste tõekspidamiste ja normide vastu, inimelude ja inimõiguste porritallamine on hajutanud unistuse igikestvast rahust Euroopas,“ ütles president Karis.

President Karis lisas, et kuigi Venemaa poolt alustatud sõda mõjutab meid kõiki, on meie julgeolek kindlustatud, sest Eesti on maailma tugevaima julgeolekualliansi NATO liige. „Alles mõned päevad tagasi astusime NATO Madridi tippkohtumisel ühiselt samme, et tugevdada julgeolekut kogu NATO idatiival. Me võtame julgeolekut väga tõsiselt ja töötame iga päev selle nimel, et meie riik oleks kõigi jaoks turvaline,“ kõneles president Karis aukonsulitele.

Riigipea kinnitas, et Eesti jätkab Ukraina toetamist nii kaua, kui selleks on vajadus. „Me aitame Ukrainat ja ukrainlasi ka edaspidi, sest me teame, et iseseisvus ei ole kingitus ega teene, vaid lahinguväljadel välja võideldud õigus,“ ütles president Karis. „Meie jaoks on vabadus, suveräänsus ja sõltumatus hindamatu väärtusega.“