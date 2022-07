Uuring: iga neljas keskealine Eesti mees on rasvunud

Vererõhk oli kõrge veidi enam kui pooltel meestest. Neist vähem kui pool väitis, et arst on neil kõrget vererõhku ka diagnoosinud, mis viitab sellele, et vähemalt pooled mehed pole oma kõrgest vererõhust teadlikud. Dr Punabi sõnul on kõrge vererõhk „vaikne tapja“, kuna sageli ei kaasne sellega tajutavaid vaevuseid. „Kõrge vererõhk kahjustab veresooni ning on peamiseks südameinfarkti, südame- ja neerupuudulikkuse ning ajuinsuldi põhjustajaks,“ märkis ta.

Normist kõrgem kolesteroolitase oli ligi kolmveerandil meestest ja kehvad maksanäitajad igal kuuendal mehel.

Kliiniliselt olulise depressiooni sümptomeid esines 4% vastanutel. Probleemidest, mis võivad olla seotud vaimse tervisega, esinesid sagedamini uneprobleemid ja söögiisu suurenemine. Mõlemat tõi esile ligikaudu iga kümnes mees.

Enda seksuaaleluga olid rahulolematud kolm meest kümnest. Võimalik eesnäärmehaigus, kusemishäired ja alanenud testosterooni tase on uuringu järgi igal kuuendal mehel. Seemnepurskehäired ja erektsioonihäired esineb igal viiendal, seksuaalse huvi langus on igal seitsmendal mehel.

Dr Punabi sõnul algab erektsioonivõime langustrend 40. eluaastates, mil realiseeruvad vanuse ja eluviisiga seotud muutused veresoontes ja hormoonides. Südamehaiguste ja erektsioonihäire riskitegurid on sisuliselt kattuvad. „Uuringud on näidanud, et erektsioonihäire avaldub mitmeid aastaid enne tõsisemate südame-veresoonkonna haiguste avaldumist. Seega tuleks erektsioonihäiret nii mehel endal kui ka tema ravimeeskonnal kasutada varase markerina südame-veresoonkonna haiguste kõrgenenud riski kohta. Seksuaalhäired on täna edukalt ravitavad,“ lisas ta.