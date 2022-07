Noored tegid rattaorienteerumise meistrivõistlustel medaliväärilisi sõite

Noormeeste M17 vanuseklassis käis kõigil distantsidel esikoha heitlus omaealist EMi pronksmedali võitja Timo Kudre ja esikümne mehe Martins Mežsargsi vahel. Lühirajal ja sprindis võttis võidu Läti noormees, aga tavarajal jättis Timo Kudre võidu eestlastele. Nende kahe seljataga pidasid kõva ja edukat medaliheitlust JOKA noormehed. Raiko Alliksaar võitis Balti meistrivõistluste pronksi lühirajal ja Henri Perillus tavarajal. Eesti meistrivõistluste arvestuses tagas see mõlemale hõbemedali, kusjuures Henrile oli see esimene meistrivõistluste medalivõit. Tavaraja aegade võrdlus näitas, et veidi parema võistlusratta omamisel poleks võimatu ka kirkamate medalite eest heidelda. Sprindi Eesti meistrivõistlustel võitis samas vanuseklassis Raiko Alliksaar hõbemedali ja Maarius Kotsulim pronksi. Ka Maariusele oli see esimeseks Eesti meistrivõistluste medalivõiduks.