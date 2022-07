Kohalike omavalitsuste kriisivalmiduse toetus osutus väga populaarseks

„Niivõrd suur taotluste arv annab meile tugeva signaali, et kohalikud omavalitsused peavad kriisiks valmistumist tähtsaks. See on rõõmustav, sest KOVid ongi kõikides kriisides eesliinil ja on oluline, et nad oleksid inimeste jaoks olemas igas mõttes. Seekord raha kõigeks ei jätku, aga meie soov on toetustega jätkata ka järgnevatel aastatel. Tegu on väga vajaliku meetmega ja täiesti kindalt võib väita, et pärast projekti elluviimist paraneb oluliselt kohalike omavalitsuste kriisideks valmisolek,“ kommenteeris hädaolukorraks valmisoleku osakonna juhataja Tuuli Räim. Sellist toetust said kohalikud omavalitsused küsida esimest korda.