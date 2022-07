14 kasulikku äppi suveks

Pikkadel auto- või lennureisidel tasub äpimaailma tundva Vitali Donskoi sõnul varuda aga põnevaid rakendusi filmide vaatamiseks ja multikate näitamiseks lastele. “Mitmete rakenduste puhul on liikmelisuse korral võimalik nende sisu telefoni laadida ja vaadata seda ka siis, kui puudub internetiühendus,” soovitas Donskoi näiteks lennureiside või välismaal viibimise ajaks, et vältida roaminguga seotud lisakulusid.

Lisaks rahvusvaheliselt tuntud rakendustele tasub meeles pidada, et põnevat sisu vaatamiseks leiab ka sellistest kodumaisest rakendustest nagu Elisa Elamus, samas kui lastele pakuvad põnevaid mänge rahvusvaheliselt tunnustatud ja heaks kiidetud Azoomee äpp ja lemmikmultikaid koondav rakendus Kidoodle.TV. “Kui aga ilm on hea ja seiklusi piisavalt, tasub filmivaatamine jätta pigem vihmasteks päevadeks ja samal ajal meie lühikest suve nautida,” soovitab Donskoi.

Kindlasti tasub kõik suvised meeldejäävad hetked ka fotodele ja videotele salvestada - ka nende materjalide töötlemiseks ja efektide lisamiseks on Donskoi sõnul saadaval palju põnevaid rakendusi. “Küll aga on mõistlik veenduda, et kogu pildi- ja videomaterjal talletub paralleelselt ka pilvesüsteemi. Siis on mälestused alles ka juhul, kui telefon peaks puhkusel ära kaduma, märjaks saama või hoopis katki minema,” selgitab ta Huawei Cloud pilvesüsteemi näitel, millest saab taastada pilte ja videosid ka teiste seadmete abil.