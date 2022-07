Nädalavahetusel toimub Viljandi esimene [eel]arvamusfestival

Viljandis esimest korda toimuv [eel]arvamusfestival on augustis kümnendat sünnipäeva tähistava Arvamusfestivali soojendus. Nii nagu Arvamusfestivalgi, toob ka [eel]arvamusfestival avalikule sõbralikule arutelule mitmed kohalikud ja globaalsed teemad. Viljandi esimese [eel]arvamusfestivali põhiteemadeks on tark linn ja kogukond. Targa linna alal arutletakse vabatahtliku töö, rohepöörde, noorsoo- ja seenioritöö ning toiduraiskamise teemadel. Samas [Viljandi]maa alal on fookuses noortekeskus, Viljandi mõte ning arstide ja õpetajate värbamine väikelinnadesse.

Viljandi linnapea Madis Timpsoni arvates on [eel]arvamusfestivali sarnased üritused suurepäraseks võimaluseks saada sisendit kohalikult kogukonnalt linnaelu probleemkohtade kaardistamiseks, niisamuti ka rõõmsate asjade võimendamiseks. „Linlaste tähelepanekud linnaelu edendamiseks on omavalitsusele väga olulised. Kaasamise üks peamisi tööriistu on esmalt huvigruppide kuulamine, arutelude tekitamine ja miks mitte ka esilekerkivatele intriigidele lahenduste otsimine,” kirjeldas arutelude tähtsust Timpson.

Linnapea seisukohaga nõustus ka Arvamusfestivali eestvedaja Kaspar Tammist. „[Eel]arvamusfestivalid rikastavad nii Arvamusfestivali ennast kui ka Viljandit oluliselt. Need võimaldavad tuua arvamusfestivaliliku õhustiku ning kvaliteetsed arutelud väikepiirkondadesse koju kätte. [Eel]arvamusfestival on ideaalne formaat selleks, et kohalikele olulistel teemadel arutada ning leida üheskoos lahendusi murekohtadele. See on ka eesmärk miks see on ellukutsutud,“ sõnas Tammist.