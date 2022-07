Loodusravi eestvedajad lõid Eesti Pärimusmeditsiini Ühingu

“Eesti pärimusmeditsiin on olnud pikka aega ainult peresisene traditsioon, kuid nüüdseks on teadvustatud seda kui kultuurilist ja tervist hoidvat tegevust. Tänaseks oleme kaardistanud kodumaise pärimusmeditsiini valdkonnad, töötanud välja kutsestandardi ja õppekavad. Esivanematelt pärit ja tuhandeid aastaid eestlasi aidanud ravimise õpetuse põhitõdesid võiks ju iga eestlane teada,” tutvustab ideed ühingu juht Monika Tamm.

“Järjest suurem hulk inimesi jõuab meie esivanemate tarkuste juurde. Paljud neist teadmistest toimivad väga hästi siiani, mõnedele on mõistlik kaasaegsemalt läheneda ja mitmeid tervisetarkusi on ajas hoopis edasi arendatud,” lisab Tamm.

Enne ühingu loomist käisid pärimusmeditsiini huvilised korduvalt koos, ent arusaamad ja oskused erinesid neil väga suurel määral. Tamme sõnul viitaski see ühtse koondumise ja standardite vajadusele: “Meil on sadu tõsiseid selle ala terapeute, kes on täis energiat ja soovi, et vanade Eesti ravimeetoditega inimeste tervist toetada.”

Näiteks kuuluvad pärimusmeditsiini hulka ammu hinnatud ja tõestatult tervisele kasulikud meetodid nagu paastumine, kaaniravi, kupuravi, saunaravi, ravimtaimed, kuid ka heli- ja sõnaravi nagu regilaul ja loits ning soonetasumine ehk vana Eesti massaaž.

Ühingu algatajad on pikaajalised pärimusmeditsiini praktiseerijad Alar Krautman, Monika Tamm, Vaike Hannust, Heli Truu ja Kalju Metsküla.

Üheskoos jagatakse teadmisi ja vahetatakse kogemusi, et tagada parem info liikumine ja ühtlasem kvaliteet. Äsja peeti koos paastulaager ja saunalaager ning 7. juulil tähistatakse kõikide huvilistega 15. korda Eesti loodusravipäevi. Eestis loodud ühing on ka selles osas ainulaadne, et taolist ühingut lähiriikidest pole teada.