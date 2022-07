Matuseautost pudenes teele kirst koos surnukehaga

Laupäeva õhtul tuli Järva Teatajale vihje, et Pärnu ja Suur-Aia tänaval vedeleb laip keset tänavat. Anonüümne allikas selgitas, et oli parasjagu autoga möödumas, kui nägi, et keset teed oli katkise kaanega kirst, laip kirstust pooleldi väljas ja hauale minevad pärjad ümber.