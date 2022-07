Eesti Rahva Muuseumi „Oma näitus 2023" konkursi võitis nöörikunsti näituse idee

String art ehk nöörikunst on sirgjoontest koosnev optiline illusioon. Näiliselt kumerpindadega saab tekitada täiesti omaette maailma. Maris Rekori sõnul on see kunstiliik Eestis veel vähetuntud, mistõttu on nad võtnud eesmärgiks seda laiemale üldsusele tutvustada. "Antud näitus on väike sisekaemus meie senistest arengust ning tutvustus string art'ist kui kunstivormist. Mujal maailmas on see levinud juba 1960ndatest. Eestis veel suhteliselt lapsekingades olev kunst on alati vaatlus omaette. See ruum, mis tekib vaatleja ja nööri vahel on alati vaimustust tekitav,” ütles Rekor.