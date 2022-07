2,3 miljonit euro maksev hoonetekompleks on edenenud just sedavõrd palju

Lääne päästekeskuse juhi Heiki Soodla ütlust mööda vajavad Türi päästjad uusi ruume hädasti, sest senine maja on jäänud nii kitsaks, et uuem tehnika ei mahu enam garaažigi. Praegu asuvad päästjad majas, mille nurgakivi on pandud 1908. aastal, nii et rohkem kui sada aastat tagasi.