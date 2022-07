Linnavalitsus kinnitas muusika- ja teatrimaja uue nõukogu

Linnapea Eimar Veldre sõnul on Paide muusika- ja teatrimaja nõukogule suured ootused, et see oleks toeks asutuse juhtkonnale ning lähemal ajal eriti Paide teatri tuleviku kindlustamisel. "Nõukogu on just seepärast pandud kokku erineva kogemuse ja pädevusega inimestest, et me linna ja maakonna üks olulisemaid kultuuriasutusi oleks hästi juhitud ja kindlates kätes ning et sellel oleks laiem kandepind meie kogukonnas ja riigis tervikuna," rõhutas linnapea Eimar Veldre.