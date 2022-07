Paide ralli korraldus kulgeb plaanitult

Ürituse üks eestvedajaid, Alari Lunts, ütles, et kuigi pitserit dokumentidel veel all ei ole, läheb kõik plaani järgi. «Tänase päeva seisuga taotleme endiselt lubasid. Võistlustrass on osaliselt küll muutunud, kuid võiks ütelda, et meie endi peas on see kinnitatud,» lausus ta.