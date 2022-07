Ta lisab, et kui Pärnu klubist huvi tuli, teadis ta kohe, et tahab minna. "Pärnust tuli huvi ja üsna kohe tegin enda jaoks selgeks, et see ongi mu võimalus. Andsin jah sõna ning nüüdseks on esimesed trennid selja taga, siiamaani on kõik hästi sujunud ja meeskond on hästi vastu võtnud."