Täna on rahvusvaheline šokolaadipäev

Šokolaad. Pilt on illustratiivne.

Täna, 7. juulil, on maiasmokkadel kõige tähtsam päev. On rahvusvaheline šokolaadipäev. Et väärtustada seda suurepärast toiduainet, peaksid täna kõik ära sööma seda vähemalt ühe tüki jagu.